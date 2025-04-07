При пожаре в Московском районе в ночь на 7 апреля пострадал петербуржец

Житель Санкт-Петербурга попал в больницу из-за квартирного пожара в Московском районе. Его тушили в ночь на 7 апреля, сообщили в ГУ МЧС по городу.

На пульт дежурного вызов по возгоранию поступил в 23:26. Специалисты выехали к дому 11, корпус 1 по Черниговской улице. На месте установили, что огонь возник на балконе и распространился на один кв. метр.

За час 15 пожарных ликвидировали его. В результате возгорания пострадал один человек, его госпитализировали.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что житель Лахты погиб в результате пожара в частном доме в Приморском районе.

Татьяна Титаева