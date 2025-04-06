Житель Лахты погиб в результате пожара в частном доме в Приморском районе

Смертельный пожар произошел поздно вечером 5 апреля в Приморском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Лахта, Новая улица, д. 19/12, поступил на пульт дежурного в 22:55.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что в частном доме размером 7х15 м происходило горение на площади 70 кв. метров. Для того, чтобы справиться с огнем, спасателям понадобилось около часа. Пожар тушили 15 человек личного состава и три единицы техники.

В результате пожара погиб мужчина. Все подробности ЧП в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что квартирный пожар на Детскосельском бульваре привел к госпитализации жителя Пушкинского района Петербурга.

Андрей Цедрик