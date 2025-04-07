В Москве временно закрыта станция метро «Крылатское»

Станция «Крылатское» Арбатско-Покровской линии в московском метро приостановила работу. Об этом сообщает дептранс столицы. Уточняется, что это необходимо для проверки инфраструктуры.

Поезда проезжают станцию без остановки. По информации РЕН ТВ, на станции произошло задымление, которое вскоре ликвидировали. Точная причина появления дыма не названа.

Источник «Известий» сообщил, что задымление «плотное». Сначала сотрудники не могли приступить к проверке, так как с рельсов не было снято напряжение.