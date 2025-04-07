Движение по Академическому переулку на Васильевском острове закроют до 9 апреля

В Василеостровском районе Петербурга в связи с проведением работ по размещению временного ограждения вводятся очередные ограничения для автомобилистов. Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, с 7 по 9 апреля, в частности, будет полностью перекрыто движение по Академическому переулку — от 8-9 линий В.О. до 6-7 линий В.О.

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Предлагаемый объезд: по Большому проспекту В.О., набережной Лейтенанта Шмидта, 6-7 линиям В.О. и 8-9 линиям В.О.

В ГАТИ рекомендуют водителям заранее планировать маршрут и обращать внимание на информационные щиты.

Напомним, что до 9 апреля на Васильевском острове также закрыто движение транспорта по Менделеевской линии — от Университетской набережной до Биржевого проезда.

Андрей Цедрик