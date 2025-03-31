Движение по Менделеевской линии полностью перекрыли из-за ремонта до 9 апреля

В Василеостровском районе Петербурга на период с 31 марта по 9 апреля для автомобилистов полностью закрывается движение по Менделеевской линии — от Университетской набережной до Биржевого проезда. Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, в указанные сроки в этой локации будут проводиться работы по прокладке водопровода.

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Предлагаемый объезд: по Университетской набережной, Менделеевской линии, Биржевой площади, набережной Макарова и Тифлисской улице.

В свою очередь, в Невском районе с 1 по 15 апреля в связи с ремонтом трамвайных путей движение будет также перекрыто по 1-му Рабфаковскому переулку у Рабфаковской улицы. Объехать этот участок можно будет по Запорожской улице, улице Грибакиных, улице Бабушкина, 1-му Рабфаковскому переулку и Рабфаковской улице.

В Приморском районе с 1 по 10 апреля из-за работ по реконструкции водопровода закрывается движение транспорта по боковому проезду Богатырского проспекта у дома 14 корпус 2 литера А.

В Центральном районе с 1 по 5 апреля в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей дорожные ограничения вводятся на Казанской улице — от Казанской площади до Гороховой улицы.

ГАТИ рекомендует водителям заранее планировать маршруты и обращать внимание на информационные щиты и дорожные знаки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в начале апреля из-за совмещения ремонта дорожного покрытия и трамвайных путей в центре Петербурга на два месяца для личного автотранспорта полностью закроют Троицкий мост.

Андрей Цедрик