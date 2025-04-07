В этом году в Новосибирской области подготовят 150 гектаров для КРТ
В 2025 году в Новосибирской области к комплексному развитию будет подготовлено 12 территорий с общей площадью 150 га. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов на совещании у губернатора Андрея Травникова.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Совещание прошло 7 апреля. По данным господина Тимонова, в рамках этих 12 проектов комплексного развития территории (КРТ) предстоит расселить 192 ветхих и аварийных многоквартирных дома.
К настоящему времени в области заключено 14 договоров о КРТ. В их рамках расселено более 23 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. Оператором проектов КРТ в регионе является АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».