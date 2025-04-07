Руководство «Профит» осудят за махинации с госконтрактами при ликвидации свалок

Норильский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении двух руководителей ООО «Профит» по делу о хищении при заключении госконтрактов. Им предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывании денег (ч. 4 ст.174.1 УК РФ) и даче взятки (ч. 4 ст. 219 УК РФ), сообщает прокуратура Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году МКУ «Управление экологии» заключило с компанией «Профит» контракт на ликвидацию несанкционированных свалок общей площадью 12 тыс. кв. м в Норильске. Работы обошлись бюджету в 21 млн руб. Подрядчик не выполнил все работы к установленному сроку, однако предъявил счета о полной оплате услуг. Директор МКУ подписала акты выполненных работ, при этом, считают следователи, она знала, что условия контракта не выполнены в должном объеме.

В тот же период «Управление экологии» и «Профит» заключили еще один контракт на строительство 60 площадок для накопления отходов стоимостью 85 млн руб. Руководитель организации предложил директору закупить более дешевые материалы, сэкономив 50 млн руб. Для беспрепятственной приемки работ обвиняемые в сентябре 2023-го передали начальнику учреждения взятку в 200 тыс. руб.

Получив 55 млн руб., фигуранты дела через счета аффилированных юридических лиц вывели эти деньги и купили нежилое помещение площадью 261 кв. м. Уточняется, что у обвиняемых изъято имущество на 79 млн руб.

Александра Стрелкова