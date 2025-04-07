МВД: мошенники начали развешивать объявления с QR-кодами на подъездах

Мошенники стали использовать объявления с QR-кодами на подъездах для похищения данных жителей домов, сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России. Внутрь QR-кода интегрирована ссылка на фейковый сайт или вредоносную программу.

Злоумышленники могут создавать поддельные квитанции, предупредили в МВД. «Мошенники также могут подменить QR-код, и вместо оплаты за товары и услуги деньги уйдут на счет преступников»,— цитирует ведомство ТАСС.

Чтобы не стать жертвой этого вида мошенничества, в МВД советуют не переходить по непроверенным ссылкам и не скачивать файлы из ненадежных источников. Кроме того, необходимо использовать качественную антивирусную программу.

Подробнее о борьбе с кибермошенничеством — в материале «Ъ» «Фроду дали обратную связь».