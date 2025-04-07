Три человека погибли при крушении японского спасательного вертолета у Цусимы

Японский вертолет скорой помощи найден в море возле острова Цусима, передает телеканал NHK. На борту находились шесть человек, включая пациентов и врачей. Трое из них погибли.

По данным береговой охраны Японии, воздушное судно потеряло связь с диспетчерами накануне днем. Тогда вертолет следовал из цусимского аэропорта к больнице в префектуре Фукуока.

В больнице, откуда поступил вызов скорой помощи, уточнили, что связь с вертолетом была потеряна уже через 10 минут после его вылета.

Сейчас детали аварии выясняет береговая охрана. Позднее в понедельник, 7 апреля, к расследованию подключатся следователи из Совета по транспортной безопасности Японии.