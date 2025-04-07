Мишустин 7 апреля встретится с премьером Белоруссии Турчиным

В понедельник, 7 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Турчиным. Встреча пройдет в Москве.

Это будет первая официальная поездка господина Турчина в статусе главы белорусского правительства. Он вступил в должность 10 марта.

«Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также интеграционного взаимодействия в Союзном государстве»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Особое внимание господа Мишустин и Турчин уделят реализации совместных проектов. Они касаются областей промышленности и энергетики, включая мирный атом, транспорт и цифровую экономику.

Об отношениях Москвы и Минска — в материале «Ъ» «Комплексы полноценности средней дальности».