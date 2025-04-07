В Краснодарском крае и Ростовской области объявлена угроза атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявили в Краснодарском крае и Ростовской области, говорится в приложении МЧС России. Главы регионов ситуацию никак не прокомментировали.

«Экстренная информация РСЧС (Ростовская область): объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам»,— сообщается в рассылке МЧС. Такое же оповещение адресовано и жителям Краснодарского края.

В воскресенье, 6 апреля, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об угрозе атаки дронов. Режим действовал с 19:20 до 19:59 мск. Ранее он уточнил, что на границе региона сбили несколько беспилотников.