Умер экс-замминистра туризма Ярославской области

Скончался бывший заместитель министра туризма Ярославской области Максим Цветков. Об этом сообщила зампред областного правительства Вера Даргель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из Telegram-канала Веры Даргель Фото: Из Telegram-канала Веры Даргель

Максим Цветков с 2005 года работал в управлении по молодежной политике мэрии Ярославля, впоследствии возглавил его. Позже руководил департаментом по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области. Потом стал заместителем директора департамента туризма, затем — заместителем министра туризма.

«Для многих он был наставником в молодежной политике, старшим товарищем. Всегда надежный и всегда для других. До сих пор не верится. Соболезную родным - огромное горе»,— написала зампред Вера Даргель.

«Не стало одного важного человека в моей жизни. Максим Цветков, ты ушел от нас слишком рано. Мой разум отказывается верить. Мои глубочайшие соболезнования семье»,— написала министр молодежной политики региона Ольга Станишевская.

По сообщениям СМИ, прощание состоится 8 апреля.

Алла Чижова