Благоустройство возле путей трамвая №8 в Саратове начнется уже в апреле

На путях трамвайного маршрута № 8 в Саратове обкатка рельсов и контактной сети завершатся к 25 апреля, рассказал губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. С 17 апреля подрядчик начнет устанавливать остановочные павильоны, а также проводить благоустройство прилегающих территорий.

На маршруте № 9 обкатка завершена на 90%. После 10 апреля планируется начать монтаж остановок, а также внедрить автоматизированную систему управления стрелочными переводами, напомнил чиновник.

Господин Бусаргин также отметил, что перед запуском новые трамваи должны проехать не менее 50 километров. На маршрут № 9 выйдут 18 современных вагонов, а на № 8 — 12. Маршрут № 10 будет соединен с маршрутом № 9 через стрелку.

Никита Маркелов