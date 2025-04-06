Пушилин назвал сроки предпроектной работы по восстановлению донецкого аэропорта

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что предпроектные работы по восстановлению донецкого аэропорта начнутся в течение года. Об этом господин Пушилин заявил в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Восстановление воздушной гавани столицы республики обсуждалось на коллеги Министерства транспорта. Денис Пушилин добавил, что авиаперевозки очень востребованы в ДНР.

«Сейчас предстоит много работы: и разминирование, и разбор завалов, ну и, конечно же, экспертиза взлетно-посадочной полосы... В дальнейшем это, конечно, выход на предпроектную и на проектную (работы.— "Ъ"). На предпроектную мы в этом году уже планируем выйти»,— сказал глава региона в видеообращении.

Донецкий аэропорт был разрушен в результате боевых действий в 2014–2015 годах. В конце марта господин Пушилин заявлял, что работы по разминированию территории воздушной гавани начнут весной.