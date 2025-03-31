Пушилин назвал сроки начала разминирования территории аэропорта Донецка
Разминирование территории аэропорта Донецка начнут весной, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он уточнил, что нужно организовать ряд экспертиз, чтобы оценить состояние взлетной полосы и запланировать восстановительные работы.
По словам господина Пушилина, в течение 2025 года проведут только предварительные подготовительные работы, также нужно разобрать завалы от старых сооружений. Восстановительные работы в этом году не планируются. «Потому что надо определиться, что мы будем делать со взлетной полосой, в каком она состоянии... Конечно, необходима работа строителей, чтобы понять, как это будет, предложить варианты, как будет выглядеть аэропорт и прочее»,— сказал «РИА Новости» глава ДНР.
Донецкий аэропорт им. Прокофьева приостановил работу в мае 2014 года. В 2014–2015 годах в результате боевых действий он был разрушен. Год назад, в марте 2024-го, российские военнослужащие приступили к разминированию Авдеевки, северного пригорода Донецка. В декабре власти ДНР согласовали список первоочередных объектов восстановления в Куйбышевском и Киевском районах, которые значительно пострадали от обстрелов.