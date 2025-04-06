На пляжах Анапы обнаружены выбросы пальмового масла

На берегу Черного моря между станицей Благовещенской (город-курорт Анапа) и поселком Волна (Темрюкский район) после шторма обнаружены выбросы вещества белого цвета. Предположительно это пальмовое масло, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фрагменты белого вещества появились на береговой полосе Черного моря протяженностью около 10 км. Мониторинговые группы обнаруживали выбросы в течение двух дней, 5 и 6 апреля.

Специалисты, изучив образцы вещества, предположили, что это пальмовое масло, однако окончательные выводы о характере загрязнения берега пока не сделаны. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор проводят проверку с целью выяснения причин выбросов.

Анна Перова, Краснодар