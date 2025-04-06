В Ульяновской области пенсионер погиб на пожаре в жилом доме
Пожар произошел в жилом доме в Ульяновской области днем в воскресенье, 6 апреля. Сообщение о происшествии в Сенгилеевском районе в поселке Станция Кучуры поступило на пульт оперативных служб в 15:08 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Пожарные выехали на место и установили, что горит кровля на площади 120 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован в 16:04 (MSK+1).
В результате происшествия погиб 72-летний мужчина. Огонь тушили 11 человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.