В Ульяновской области пенсионер погиб на пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом доме в Ульяновской области днем в воскресенье, 6 апреля. Сообщение о происшествии в Сенгилеевском районе в поселке Станция Кучуры поступило на пульт оперативных служб в 15:08 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожарные выехали на место и установили, что горит кровля на площади 120 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован в 16:04 (MSK+1).

В результате происшествия погиб 72-летний мужчина. Огонь тушили 11 человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Георгий Портнов