На вторую очередь индустриального парка «Саба» в Татарстане выделили 24,3 млн рублей

На строительство второй очереди индустриального парка «Саба» в Сабинском районе Татарстана потратят 24,3 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В перечень запланированных работ входит расчистка территории от зеленых насаждений, монтаж линий электропередачи 0,4 кВ, работы по благоустройству территории, а также строительство наружных инженерных сетей и канализационной инфраструктуры.

Заказчиком выступает Главное управление инженерных сетей Татарстана. Срок реализации проекта — до 31 декабря 2025 года.

Влас Северин