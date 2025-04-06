ФК «Ростов» проиграл «Спартаку» 3:0 на домашней арене
Сегодня футбольный клуб «Ростов» играл с ФК «Спартак (Москва) в матче 23 тура Чемпионата России.
Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ
Игра, проходившая на стадионе «Ростов Арена», закончилась со счетом 3:0 в пользу московской команды, сообщает «Еврофутбол».
С конца первого тайма ФК «Ростов» играл вдесятером после того, как ростовский игрок Алексей Сутормин получил красную карточку.
По итогам этой игры ФК «Ростов» остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата с 33 очками. «Спартак» подвинулся с третьей строки таблицы на вторую, имея 47 очков.