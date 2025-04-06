7 апреля в Татарстане ожидаются осадки и повышение температуры до +18 градусов

В понедельник, 7 апреля, в Татарстане ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также до +18 градусов на юге и востоке республики. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью в республике пройдет небольшой, местами умеренный дождь, на севере республики возможен мокрый снег. Утром в северных районах не исключен гололед. Днем местами сохранится небольшой дождь.

Температура ночью опустится до -1...+4 градусов, на востоке до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов, а на юге и востоке региона — до +18 градусов.

В Казани ночью будет облачно с небольшим дождем, местами с мокрым снегом, температура составит от +1 до +3 градусов. Днем местами возможен дождь, температура будет колебаться от +10 до +12 градусов.

Влас Северин