Ремонтом центра досуга в Белгороде займется местное «Дизайн-ателье»

Подряд на ремонт центра досуга в Белгороде получило местное ООО «Дизайн-ателье». Компания обошла двух участников аукциона, снизив начальную цену контракта с 16 млн до 13,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Контракт заключен.

Два других участника оценили свои услуги в 13,9 млн руб. (второе место) и в 15,3 млн руб. (третье место). Их имена не раскрываются.

По данным Rusprofile, ООО «Дизайн-ателье» было зарегистрировано в Белгороде в марте 2015 года для деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях. Уставный капитал — 420 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Анатолий Вортман. Он также является бенефициаром компании с теми же названием и видом деятельности, но учрежденной в Белгороде в 2008 году. Выручка победившего в аукционе «Дизайн-ателье» по итогам 2024 года составила 57 млн руб., чистая прибыль — 326 тыс. руб. Годом ранее показатели равнялись 71 млн и 1,5 млн руб. соответственно. С мая 2015 года общество получило 52 госконтракта на 185,9 млн руб. в сумме.

Работы в центре досуга необходимо выполнить до 1 сентября 2025 года. Подрядчику предстоит отремонтировать в двухэтажном здании 1975 года постройки системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, электроснабжения, сети связи, а также установить охранно-пожарную сигнализацию и систему управления эвакуацией. Кроме того, в центре обновят отделку стен, полов и потолков, а также двери и окна, установят сцену, отремонтируют фасады и кровлю.

Планируется, что на первом этаже центра будут работать зрительный зал на 150 мест, класс вокала, музыкальный зал и зал хореографии, а на втором — репетиционная, костюмерная и кладовая.

Итоги торгов должны были подвести еще 24 марта, однако их обжаловало местное ООО «Стройуниверсал» Веры Чербаевой. Компания указала на якобы необоснованное отклонение ее заявки. В ходе разбирательства комиссия белгородского УФАС установила, что такое решение было принято в связи с тем, что предоставленный «Стройуниверсалом» контракт не подтверждает опыт работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, к которым относится центр досуга. В связи с этим довод компании признали несостоятельным, а ее жалобу — необоснованной.

Алина Морозова