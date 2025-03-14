В Белгороде могут отремонтировать центр досуга за 16 млн рублей

МКУ «Управление капитального строительства» мэрии Белгорода начало поиск подрядчика на капремонт центра досуга в облцентре. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 16 млн руб. Источники финансирования — средства муниципального, областного и федерального бюджетов.

Работы необходимо выполнить до 1 сентября 2025 года. Подрядчику предстоит отремонтировать в двухэтажном здании 1975 года постройки системы водоотведения и водоснабжения, отопления, вентиляции, электроснабжения, сети связи, а также установить охранно-пожарную сигнализацию и систему управления эвакуацией. Кроме того, в центре заменят отделку стен, полов и потолков, а также двери окна, установят сцену, отремонтируют фасады и кровлю.

Планируется, что на первом этаже центра будут функционировать зрительный зал на 150 мест, класс вокала, музыкальный зал и зал хореографии, а на втором расположатся репетиционная, костюмерная и кладовая.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 марта. Итоги подведут 24 марта.

Егор Якимов