Жители Петербурга назвали самые опасные и безопасные для путешествий страны

Наиболее безопасными для туризма странами жители Санкт-Петербурга считают Белоруссию, Китай и Японию, а наиболее опасными — Израиль, Иран и Мексику. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Группой «Ренессанс Страхование» и сервисом Ozon Travel, которыми аналитики поделились с «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Условный рейтинг безопасных для туризма стран с большим отрывом возглавила Республика Беларусь — к таковым ее отнес каждый второй опрошенный петербуржец (51%). Помимо союзного государства в пятерку самых безопасных вошли также КНР (33%), Япония (17%), Мальдивы (16%) и Турция (16%).

В свою очередь, наибольшую опасность для туристов, по мнению респондентов, представляют Израиль (так считают 21% опрошенных), Иран (18%), Мексика (17%), США (17%) и Индия (16%).

Интересно, что два года назад компании проводили аналогичный опрос. За это время список и самых опасных, и самых безопасных стран претерпел некоторые изменения. В частности, в 2023 году наиболее опасными странами для туризма петербуржцы считали США, Францию, Мексику, Индию и Тунис (теперь Франция и Тунис покинули данный список, а США опустились в нем с 1-го на 4-е место), а самыми безопасными — Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, Кипр и Китай (Сейшелы, ОАЭ и Кипр из топ-5 выбыли).

При этом четверть участников опроса (25%) во время поездок за границу хотя бы раз подвергалась кражам или нападениям. Из числа пострадавших от подобных ситуаций каждый седьмой (14%) лишился денег или ценностей на сумму не более 10 тыс. руб., 7% — 10-50 тыс. руб., 4% — 50-200 тыс. руб. Потери еще 3% респондентов составили более 200 тыс. рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что согласно другому исследованию, наиболее популярными зарубежными направлениями для путешествий у петербуржцев в начале этого года, а также на майские праздники и в летний период стали Франция, Турция и ОАЭ. В число предпочитаемых городов попали Париж, Дубай и Стамбул.

Андрей Цедрик