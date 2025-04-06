В Татарстане выделили 250 млн руб. на автоматизацию агропромышленного комплекса с использованием искусственного интеллекта. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выделили 250 млн рублей на автоматизацию АПК с помощью ИИ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Татарстане выделили 250 млн рублей на автоматизацию АПК с помощью ИИ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рамках работ планируется внедрить системы определения хромоты у молочного поголовья крупного рогатого скота (КРС) на базе искусственного интеллекта. Система будет анализировать видеопотоки с точностью распознавания не ниже 90% и оценивать хромоту по 5-балльной шкале. Услуга будет оказана не менее чем на 9 сельскохозяйственных предприятиях.

Также планируется внедрение системы контроля регламента доения, которая будет отслеживать соблюдение этапов доения и фиксировать отклонения на не менее чем 8 предприятиях, и внедрение системы учета надоев молока для предприятий с привязным содержанием КРС. Планируется автоматизировать не менее 200 приборов учета молока (ПУМ) на 5 предприятиях. Приборы учета молока должны быть российского производства, оснащены счетчиками и возможностью передачи данных через Wi-Fi.

Исполнитель также обязан провести обучение сотрудников сельхозпредприятий работе с новыми системами, включая очные и дистанционные курсы, а также предоставить руководства пользователей и администраторов.

Работы должны быть выполнены до 11 июля 2025 года. Гарантийное сопровождение систем составит не менее 12 месяцев. Заказчиком выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Влас Северин