В понедельник в Черноземье будет облачно и дождливо, от +1°С до +14°С

Во всех регионах Черноземья в понедельник, 7 апреля, ожидается облачная погода. В половине из них прогнозируются осадки. Температура будет варьироваться от +1°С до +14°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде и Курске ближайшей ночью будет облачно, временами возможны небольшие осадки при +2°С. Днем — облачно при +6°С…+8°С, без осадков.

В Воронеже, Липецке и Тамбове в течение суток ожидается облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от +5°С до +14°С.

В Орле в течение суток прогнозируется облачность, ночью возможны осадки, днем — небольшой дождь. Температура составит +1°С…+7°С.

Алина Морозова