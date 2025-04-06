По итогам прошлого года сотрудники следственных подразделений МВД по Чувашской Республике добились возмещения ущерба потерпевшим на сумму свыше 120 млн рублей. Сумма включает как непосредственные выплаты, так и средства, полученные за счет ареста имущества преступников. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи МВД Чувашии вернули потерпевшим более 120 млн рублей в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Следователи МВД Чувашии вернули потерпевшим более 120 млн рублей в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году следователи МВД завершили расследование более 1,5 тыс. уголовных дел. Средняя нагрузка на одного следователя составляла 8 уголовных дел в месяц.

Пресс-служба министерства отметила, что показатели соответствуют плановым значениям госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Влас Северин