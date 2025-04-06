В центре Воронежа открывается третий ресторан сети Brugger

На месте семейного кафе «Андерсон» у кинотеатра «Пролетарий» в Воронеже появился третий ресторан местной сети Brugger. Завтра он открывается в техническом режиме, через неделю должен заработать на полную мощность. Как рассказала «Ъ-Черноземье» владелица бизнеса, вложения в новую точку уже превышают 30 млн руб. Однако это не итоговая цифра, так как работы продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывеска третьего ресторана воронежской сети Brugger

Фото: предоставлено владелицей сети Brugger Вывеска третьего ресторана воронежской сети Brugger

Фото: предоставлено владелицей сети Brugger

Третий Brugger расположился в помещении площадью 630 кв. м. Собственники арендовали его у владельца закрывшегося «Андерсона» и местной сети быстрого питания «Робин Сдобин» Александра Губарева. В этой точке трудоустроены 63 человека.

Отличие третьего ресторана Brugger от двух предыдущих заключается во включении в меню завтраков и свежего хлеба, приготовленного в грузинском тандыре. Также в планах обустроить новую летнюю веранду — сейчас идет согласование работ с мэрией.

По мнению собеседницы издания, вложения в заведение могут окупиться через три–четыре года. При этом она считает, что такой прогноз универсален для местного ресторанного бизнеса.

Сеть Brugger также представлена в Воронеже точками на улице Маршала Жукова и на улице Степана Разина. Самая большая из них — на улице Маршала Жукова. Ее площадь превышает 700 кв. м, там работает 65 человек.

По данным Rusprofile, ООО «Брюггер» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2016 года для деятельности ресторанов и доставки продуктов питания. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Бенефициар и директор — Лариса Гончарова. 2024 год общество завершило с выручкой в 97 млн руб. и чистой прибылью в 6,2 млн. Годом ранее показатели равнялись 84 и 3,2 млн руб. соответственно.

О причинах закрытия кафе «Андерсон» в Воронеже — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова