В центре Воронежа открывается третий ресторан сети Brugger
На месте семейного кафе «Андерсон» у кинотеатра «Пролетарий» в Воронеже появился третий ресторан местной сети Brugger. Завтра он открывается в техническом режиме, через неделю должен заработать на полную мощность. Как рассказала «Ъ-Черноземье» владелица бизнеса, вложения в новую точку уже превышают 30 млн руб. Однако это не итоговая цифра, так как работы продолжаются.
Вывеска третьего ресторана воронежской сети Brugger
Фото: предоставлено владелицей сети Brugger
Третий Brugger расположился в помещении площадью 630 кв. м. Собственники арендовали его у владельца закрывшегося «Андерсона» и местной сети быстрого питания «Робин Сдобин» Александра Губарева. В этой точке трудоустроены 63 человека.
Отличие третьего ресторана Brugger от двух предыдущих заключается во включении в меню завтраков и свежего хлеба, приготовленного в грузинском тандыре. Также в планах обустроить новую летнюю веранду — сейчас идет согласование работ с мэрией.
По мнению собеседницы издания, вложения в заведение могут окупиться через три–четыре года. При этом она считает, что такой прогноз универсален для местного ресторанного бизнеса.
Сеть Brugger также представлена в Воронеже точками на улице Маршала Жукова и на улице Степана Разина. Самая большая из них — на улице Маршала Жукова. Ее площадь превышает 700 кв. м, там работает 65 человек.
По данным Rusprofile, ООО «Брюггер» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2016 года для деятельности ресторанов и доставки продуктов питания. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Бенефициар и директор — Лариса Гончарова. 2024 год общество завершило с выручкой в 97 млн руб. и чистой прибылью в 6,2 млн. Годом ранее показатели равнялись 84 и 3,2 млн руб. соответственно.
О причинах закрытия кафе «Андерсон» в Воронеже — в материале «Ъ-Черноземье».