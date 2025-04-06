В Марий Эл на автодороге «Поветлужье» произошло ДТП с участием Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. Два человека с травмами были доставлены в больницу. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл два человека пострадали в ДТП на дороге «Поветлужье»

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл В Марий Эл два человека пострадали в ДТП на дороге «Поветлужье»

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл

ДТП произошло около 13:30 на 283 км автодороги «Поветлужье». По оперативным данным, 40-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Mitsubishi Outlander, которым управлял 59-летний житель Йошкар-Олы.

В результате аварии водитель и пассажир Hyundai с травмами были доставлены в больницу. Прокуратура Килемарского района взяла расследование происшествия на контроль.

Влас Северин