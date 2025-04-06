«Салават Юлаев» проиграл «Сибири» со счетом 5:2

В Новосибирске местный хоккейный клуб «Сибирь» со счетом 5:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев». Благодаря победе хозяева сравняли счет в серии 1/8 финала Кубка Гагарина (3:3).

Единственный гол в первом периоде забил форвард «юлаевцев» Шелдон Ремпал. На 16-й минуте он на большой скорости по правому флангу вошел в зону «Сибири», получил пас от Александра Хмелевского, сместился на пятачок, и, переложив шайбу на неудобную руку, с близкого расстояния перекинул щиток вратаря.

В конце периода «Салават Юлаев» получил преимущество «пять на три», однако использовать большинство не удалось ни в завершении первого, ни в начале второго периода. Зато вскоре новосибирцы реализовали удаление уфимца Артема Пименова. С помощью длинных поперечных передач спецбригада «Сибири» растянула оборону «юлаевцев», завершив комбинацию броском нападающего Сергея Широкова с левой точки вбрасывания. Голкипер Александр Самонова отбил бросок, но форвард Энди Андреофф отреагировал на отскок и добил шайбу в упор, 1:1.

Через 30 секунд «Сибирь» впервые вышла вперед. Нападающие Иван Климович и Брендэн Лайпсик навязали борьбу за чужими воротами, отобрав шайбу у Джошуа Ливо. Иван Климович отдал передачу из-за ворот на «пятачок» Павлу Гоголеву, который бросил и попал в щиток Александру Самонову. Но, как и в предыдущей атаке, на добивании первыми были атакующие — тот же Иван Климович сделал счет 2:1.

«Салават Юлаев» отыгрался через 37 секунд. Нападающий Петр Хохряков получил пас в середине площадке от защитника Ильдана Газимова и, обыграв защитника соперника, ворвался по левому флангу в зону «Сибири». Бросок с пятачка вратарь хозяев Денис Костин отразил, однако сам же Петр Хохряков добил ее в ворота с острого угла, 2:2. Вторая голевая передача — у Егора Сучкова.

Однако «Сибирь» вернула себе преимущество на 12-й минуте второго периода, опять забив в большинстве. Распасовка вывела на бросок нападающего Валентина Пьянова, который со средней дистанции поразил дальнюю «девятку» ворот уфимцев. Ассистентами стали Сергей Широков и Тревор Мерфи.

За пять минут до конца второй двадцатиминутки уфимский защитник Никита Зоркин в после силового приема Сергея Широкова допустил «отмашку», ударив клюшкой в затылок новосибирскому нападающему. За это «юлаевец» получил пять минут штрафа, а игрок «Сибири» отправился на скамейку за незаконное покидание площадки. Еще через две минуты «юлаевцы» остались втроем из-за удаления Владислава Ефремова.

«Сибирь» воспользовалась преимуществом, забив четвертый гол. С передачи Валентина Пьянова отличился Тревор Мерфи. После очередной пропущенной шайбы место в воротах «Салавата Юлаева» занял Семен Вязовой.

В самом конце периода «Сибирь» забила вновь, однако после видеопросмотра гол был отменен — шайба пересекла линию после финальной сирены.

Впрочем, после перерыва «сибиряки» добились пятого гола. В этот раз удалось отличиться в меньшинстве: Владислав Кара получил шайбу в центре площадки, без сопротивления довел ее до зоны «юлаевцев» и отдал передачу под бросок Ивану Климовичу. Обработав шайбу, нападающий точным кистевым броском оформил «дубль». Второй ассистент — Тимур Ахияров.

Больше команды не забивали.

Для выявления победителя в серии команды сыграют решающий седьмой матч, который пройдет 8 апреля в Уфе.

Идэль Гумеров