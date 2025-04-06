В Сочи выявили 50 уклонистов от воинского учета среди работников маркетплейсов

В Сочи правоохранительные органы выявили 50 человек, уклонившихся от постановки на воинский учет. Силовики провели рейд в сортировочных центрах крупных маркетплейсов, сообщает пресс-служба Росгвардии Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Росгвардии Краснодарского края Фото: Telegram-канал Росгвардии Краснодарского края

В операции участвовали сотрудники ОМОН «Зверобой-Юг» Росгвардии, полицейские и следователи 385-го военного следственного отдела СК РФ. Мероприятие было направлено на выявление мигрантов, которые получили российское гражданство, но не выполнили обязательство по постановке на воинский учет.

В ходе проверки силовики проверили документы более чем у 300 человек. Всех выявленных нарушителей доставили в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства.

Анна Гречко