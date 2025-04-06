На Ставрополье запустили семейную ипотеку на вторичное жилье

Жители Ставропольского края с 1 апреля 2025 года получили возможность приобрести вторичное жилье по семейной ипотеке. Как сообщили в управлении краевого Росреестра, ипотеку можно получить при условии, что населенный пункт имеет статус города, в котором строится не более двух многоквартирных домов.

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Воспользоваться льготной программой могут родители детей в возрасте до 6 лет. Ставка по такой ипотеке составляет до 6% годовых. Приобрести можно квартиру в многоквартирном доме не старше 20 лет, не признанном аварийным.

Ставропольцы имеют право воспользоваться данной льготой для покупки вторичного жилья только один раз. Приобретение квартиры у родственников, включая супругов, родителей, детей, братьев и сестер, в рамках программы запрещено.

Информацию о городах, где доступна семейная ипотека на вторичку, можно найти в Единой информационной системе жилищного строительства. Перечень будет регулярно обновляться, текущий список действует с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Программа уже работает в десяти городах Ставропольского края: Благодарный, Будённовск, Георгиевск, Зеленокумск, Изобильный, Ипатово, Нефтекумск, Новоалександровск, Новопавловск и Светлоград.

По данным краевого управления Росреестра, в 2024 году в регионе зарегистрировано более 50 тыс. всех видов ипотечных кредитов.

Николай Аксенов