Производитель макарон «Шебекинские» в 2024 году снизил прибыль в 2,5 раза

Белгородское АО «Макаронно-кондитерское производство» (МАКОПР; производитель макарон под маркой «Шебекинские») отработало 2024 год с чистой прибылью в 58 млн руб. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2023-м (147 млн). Также предприятие сократило выручку на 27%: с 780 млн до 570 млн руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Себестоимость продаж МАКОПР за год снизилась на 24,4%: с 532,8 млн до 402,8 млн руб. Прибыль от продаж — на 34,5%: со 190,4 млн до 124,7 млн руб.

Дебиторскую задолженность компания сократила в 3,5 раза: с 91 млн до 26 млн руб. Кредиторскую — в 3,3 раза: с 33 млн до 10 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Макаронно-кондитерское производство» входит в московскую «Си Групп». По собственным данным «СИ Групп», холдинг образован в 2009 году как совместное предприятие российской ГК «Инфолинк» и итальянской Gruppo Colussi. Центральный офис расположен в Москве, производственные площадки есть в белгородском Шебекине, Туле и саратовском Балашове.

С 16 мая 2024 года МАКОПР находится в процессе реорганизации «в форме выделения». После завершения процедуры юрлицо должно продолжить свою деятельность.

Алина Морозова