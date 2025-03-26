Благоустройство улицы в воронежской Новой Усмани продолжит местная компания

Контракт на завершение первого этапа и второй этап благоустройства улицы Ленина в райцентре Новая Усмань Воронежской области получило местное ООО «СНВ 17». Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал источник в сфере строительства. Согласно порталу госзакупок, компания была единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную цену контракта в 91,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Источником финансирования выступают федеральный, областной и местный бюджеты. Работы в рамках контракта требуется выполнить с 1 мая по 30 сентября 2025 года. Они включают обустройство покрытия дорожной части и тротуаров, установку бортовых камней, малых архитектурных форм, устройство наружного освещения, озеленение. Гарантия составит три года.

По данным портала госзакупок, предыдущие торги с аналогичными параметрами не состоялись из-за отсутствия участников. Первым этапом благоустройства улицы занималось воронежское ООО «ПСТ сервис» Натальи Романовой. Компания получила это право в ходе аукциона, снизив начальную цену контракта с 26 млн до 23,7 млн руб. Впоследствии стоимость работ выросла до 25,2 млн руб., они полностью выполнены.

По данным Rusprofile.ru, ООО «СНВ 17» было зарегистрировано в Воронеже в марте 2017 года для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и генеральный директор — Мамикон Назарян. Он также владеет и руководит местным ООО «Арев», которое занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 2023 год «СНВ 17» отработало с выручкой в 130 млн руб. и чистой прибылью в 1,9 млн руб. Годом ранее показатели были нулевыми. С 2019 года компания получила 43 госконтракта на 417,4 млн руб. в сумме.

Крупнейшим заказчиком «СНВ 17» является управа Левобережного района Воронежа, заключившая с компанией 22 контракта на 273,2 млн руб. в сумме. Один из них касается обустройства сквера Защитников Отечества в районе ДК имени Кирова за 19,3 млн руб. Также в прошлом году «СНВ 17» достались подряды на благоустройство улиц в Левобережном и Ленинском районах Воронежа за 85,8 млн руб. в сумме.

Алина Морозова