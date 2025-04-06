Новый детский сад на 80 мест строится в Тбилисском районе

В станице Ловлинской Тбилисского района на ул. Гагарина вовзодят детский сад на 80 воспитанников. Работы проводят по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас строители проводят монтаж инженерных коммуникаций, выполняют вертикальную планировку территории и устанавливают ограждение. Параллельно ведутся работы по монтажу оконных блоков, возведению внутренних перегородок и обустройству кровли.

На первом этаже разместятся группы для детей раннего и младшего возраста, а также пищеблок и медицинский кабинет. Второй этаж будет отведен под подготовительную и старшую группы, зал для музыкальных и спортивных занятий, кабинет логопеда и помещение для творческого развития.

Анна Гречко