К читателям газеты «Коммерсантъ»

Благовещение Божией Матери — свидетельство послушания

Поздравляю коллектив и всех читателей газеты «Коммерсантъ» с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Климент, митрополит Калужский и Боровский

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Климент, митрополит Калужский и Боровский

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Иконографическую фиксацию этого ключевого в судьбе человечества момента можно увидеть в любом православном храме — в центре иконостаса на Царских вратах. Изображение на их створках архангела Гавриила и смиренно принимающей его слово Девы Марии напоминает, что человеку открыт вход в рай благодаря Ее отзыву на благовестие. Церковь так и воспевает Царицу Небесную: «Радуйся, райских дверей отверзение» (Великий акафист, икос 4).

Почему же именно Благовещение — та точка отсчета, от которой идет «начало нашего спасения», как утверждается в праздничном песнопении? Согласие Богоизбранной Отроковицы послужить тайне воплощения Сына Божия — Ее ответ архангелу Гавриилу: «Пред тобою раба Господня; да будет со Мною, как ты сказал» (см. Лк. 1:38) — разбило все ухищрения врага рода человеческого о добродетель безоговорочного послушания воле Божией. Пресвятая Дева всем сердцем желала посвятить себя Богу, живя в девстве, но ради Христа приняла послушание быть Его Матерью. Царские врата и царский путь — это евангельские образы, имеющие основание во Христе, Который Сам был послушлив Отцу «даже до смерти» (Флп. 2:8). Спасительное послушание — отказ от своеволия даже в доброделании — особо воспевается монашествующими и составляет суть иноческого жития. Но и живущим в миру христианам необходим подвиг послушания ради Христа, сказавшего всем Своим слушателям: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29).

Преподобный старец Лев Оптинский часто повторял, что человек становится «благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9:62) только от «тризны послушания». Ибо послушание торжествует смерть самоугодия, преграждающего вход в обители Небесного Отца. Другой, более близкий к нам по времени подвижник — преподобный Серафим Вырицкий — видел приобщение христиан к сущности праздника Благовещения через великодушное принятие всего случающегося в жизни, особенно вопреки желаниям и планам. «Не как ты хочешь, а как Бог даст!» — наставлял старец своих чад. Рай отверзается человеку только через послушание Христа ради, и каждый, просвещенный светом Евангелия, войдет в них тем путем, которым прошла Пресвятая Дева Мария. Желаю всем обрести этот путь молитвами Владычицы нашей Богородицы, изображение Которой мы видим всякий раз, взирая на Царские врата в храмах Божиих.

Климент, митрополит Калужский и Боровский