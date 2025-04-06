Прощание с Пашей Техником пройдет в храме в Москве

Прощание с рэп-исполнителем Пашей Техником (Павлом Ивлевым) и его отпевание состоятся в храме в Москве. Дата и время прощания станут известны позже. Об этом сообщил ТАСС менеджер артиста Марк Флинк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паша Техник

Фото: @pashatechniqueoriginal1 Паша Техник

Фото: @pashatechniqueoriginal1

«Пока что мы договариваемся с храмом, в котором мы хотим, чтобы было отпевание Паши и прощание»,— сказал Марк Флинк. На данный момент тело Паши Техника находится в Таиланде. Его перевезут в один из столичных моргов не позднее 8 апреля. О смерти рэп-исполнителя стало известно 4 апреля. Он умер в больнице в Таиланде. Ему было 40 лет.

Паша Техник — один из основателей рэп-группы Kunteynir. В 2016 году Kunteynir выпустил свой последний альбом «Последняя запись», после чего группа распалась. В следующем году рэпер выпустил сольный альбом «Статистика гуся» и два видеоклипа на песни «Гречка» и «Нужен Xanax». В 2022 году у рэпера вышел альбом «Кипятильник», в ноябре 2023 года — альбом «Что-то с чем-то». На «Яндекс. Музыке» у Паши Техника более 1,1 млн прослушиваний.

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