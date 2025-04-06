Бастрыкин вновь обратил внимание на нарушение прав многодетной матери из Югры

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о возбудить уголовное дело по обращению многодетной матери, воспитывающей ребенка-инвалида, сообщили в информационном центре ведомства. Заявитель жалуется на нарушение прав жильцов аварийного дома в городском поселении Пойковский (ХМАО — Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Здание 1986 года постройки признано непригодным для проживания из-за износа конструкций. В декабре 2024 года обратившейся в СК многодетной матери предложили переселение в более благоустроенное жилье, но за это необходимо было доплатить. Она вынуждена была отказаться от этого, до сих пор семье не предложили альтернатив.

СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу уже возбуждало дело по этому обращению. Заместитель нефтеюганского межрайонного прокурора Александр Устюгов отменил постановление о возбуждении дела, следственные органы безрезультатно пытались обжаловать это решение.

Руководителю югорского СУ СК Михаилу Мошкину поручено вновь возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе его расследования.

Анна Капустина