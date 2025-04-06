В Прикамье прибыли беженцы из Сирии

3 апреля в Пермский край прибыли пятьдесят эвакуированных граждан из Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает telegram-канал регионального отделения партии «Единая Россия».

Беженцев на вокзале Пермь 2 встретили представители «Молодой Гвардии» и помогли с разгрузкой вещей и сопровождением. Для эвакуированных заранее подготовлен пункт временного размещения — с питанием, медикаментами и всем необходимым. Вскоре беженцам помогут с трудоустройством и устройством детей в школы и детсады