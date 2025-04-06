Мирный житель пострадал при падении обломков БПЛА у Воронежской области

Ночью дежурные средства ПВО уничтожили несколько беспилотников у границы Воронежской области. В результате падения обломков пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

У пострадавшего диагностировали ушиб. Ему уже оказали первую помощь. О госпитализации не сообщается. Также «незначительно» повреждены два строения.

«Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился»,— добавил господин Гусев.

По данным Минобороны, за ночь над Россией ликвидировали 11 беспилотников, в том числе два над Курской областью и один над Белгородской.

Алина Морозова