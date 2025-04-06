Дорожники показали ход ремонтных работ у Московских ворот

В Московском районе Петербурга продолжаются ремонтные работы на одноименном проспекте. Свежие кадры с объекта в районе Московских ворот в воскресенье, 6 апреля, показали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

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В настоящий момент на отрезке Московского проспекта от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта дорожники фрезеруют старое покрытие на проезжей части, после чего сотрудники подрядной организации уложат там новый асфальт.

Ремонт на двухкилометровом участке проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить все дорожные работы планируется до сентября, уточнили в КРТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что масштабные дорожные работы также начались на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга. Ремонт пройдет на всем протяжении магистрали — на 3,5 км.

Андрей Цедрик