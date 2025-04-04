Ремонт дорожного полотна ограничит движение по проспекту Косыгина до середины июня

Масштабные дорожные работы начинаются на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга. Ремонт пройдет на всем протяжении магистрали — на 3,5 км, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Как уточнили в КРТИ, дорожники обновят на проспекте Косыгина более 77 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, 4 тыс. кв. м тротуаров, а также бордюрный камень, силовое и пешеходное ограждение и нанесут новую разметку.

При этом, чтобы минимизировать неудобства для пешеходов и автомобилистов, работы будут проводиться поэтапно. С 5 по 9 апреля для автомобилистов ограничат движение на участке от Заневского проспекта до улицы Коммуны, а на период с 5 апреля по 15 июня —на Бокситогорской улице у проспекта Косыгина. Завершить ремонт планируется в июне.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Троицкий мост в центре Петербурга полностью закрыли для личного автотранспорта из-за ремонта до 10 июня.

Андрей Цедрик