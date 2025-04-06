В ХМАО закрыли 52 автозимника и 81 ледовую переправу

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) закрыли 52 автозимника и 81 ледовую переправу в семи районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного МЧС.

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«Из-за весеннего таяния льда и ухудшения погодных условий в округе закрываются опасные участки»,— сообщили в ведомстве.

Открытым остается один зимник в Нижневартовском районе, две ледовые переправы в Нижневартовском и Сургутском районах. Выход на лет запрещен в районе Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска.

Напомним, в конце февраля ХМАО снегоход с людьми на Иртыше провалился под лед. Спасатели эвакуировали двух провалившихся в полынью на берег, у них диагностировали переохлаждение.

Анна Капустина