Два человека на снегоходе в ХМАО провалились под лед

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) снегоход с людьми на Иртыше провалился под лед, сообщили в региональном МЧС. Инцидент произошел в Ханты-Мансийском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

Вечером 22 марта на линию экстренной службы поступило сообщение о том, что на середине реки Иртыш снегоход с пассажиром провалился под лед. Прибывшие спасатели эвакуировали на берег двух человек, которые самостоятельно выбрались из полыньи. Пострадавшим диагностировали общее переохлаждение организма.

С начала 2025 года в Югре зафиксированы подобных два случая с участием снегоходов.

Напомним, 13 января на реке Обь в районе речного вокзала Сургута (ХМАО-Югра) двое первоклассников, несмотря на запрещающий знак, подошли к талому участку, образовавшемуся из-за теплой погоды, и провалились в воду. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго унесло под лед — его поиски приостановят в апреле из-за начала ледохода.

Ирина Пичурина