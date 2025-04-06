В Самаре столкнулись пять авто и мотоцикл, есть пострадавший

ДТП с участием шести транспортных средств произошло в Самаре вечером в субботу, 5 апреля. Происшествие случилось в 18:36 (MSK+1) в Кировском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации ГИБДД, 25-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta ехала по улице Мирной со стороны Майской и во время правого поворота на проспект Кирова в сторону проспекта Карла Маркса столкнулась с отечественной легковой машиной под управлением 35-летнего мужчины.

После этого они столкнулись с авто «ВАЗ-21124», DAF, мотоциклом Triumph, машинами Chery Tiggo и Toyota RAV4, которые двигались в плотном потоке. В результате аварии пострадал 34-летний мотоциклист. Его госпитализировали.

Георгий Портнов