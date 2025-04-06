Белгородские власти увеличили стоимость капремонта ДК «Комсомолец» до 872 млн

В Белгородской области муниципальное учреждение «Управление капстроительства Старооскольского городского округа» объявило повторный конкурс на капитальный ремонт дворца культуры «Комсомолец» на бульваре Дружбы в Старом Осколе. С предыдущих торгов начальная цена контракта выросла с 870,7 млн до 872,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной и муниципальный бюджеты. Большую часть средств планируется выделить в 2026 году.

Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 30 сентября 2026 года (на предыдущих торгах — до 29 августа). Гарантия на них составит пять лет.

Победителю торгов предстоит усилить лестничные конструкции, обновить входную группу, зрительный зал, интерьер вестибюля, буфета, санузлов. Также нужно оборудовать системы электроосвещения, электроснабжения, водоотведения, охранно-пожарной сигнализации, автоматизировать систему вентиляции и кондиционирования.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 21 апреля, итоги планируется подвести 24 апреля.

На предыдущие торги по обновлению «Комсомольца» никто не заявился, поэтому их признали несостоявшимися.

Алина Морозова