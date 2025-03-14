Никто не захотел ремонтировать белгородский ДК «Комсомолец» за 871 млн рублей

Конкурс на капитальный ремонт дворца культуры «Комсомолец» в Старом Осколе Белгородской области признали несостоявшимся. Такое решение было принято из-за отсутствия заявок, сообщается на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 870,7 млн руб.

Победителю торгов предстояло усилить лестничные конструкции, обновить входную группу, зрительный зал, интерьер вестибюля, буфета, санузлов. Также нужно было оборудовать системы электроосвещения, электроснабжения, водоотведения, охранно-пожарной сигнализации, автоматизировать систему вентиляции и кондиционирования.

Работы требовалось выполнить с даты заключения контракта до 29 августа 2026 года. На них была предусмотрена гарантия в пять лет.

В конце 2024 года дворец культуры посетил губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что капремонт в нем идет с 2018 года, и упомянул множество проблем с финансированием. Глава региона заявил, что власти приняли решение разбить работы на две очереди и сдать дворец в течение 2025–2026 годов.

Также губернатор поручил найти нового директора «Комсомольцу». По данным Rusprofile, с 20 февраля учреждение возглавляет Никита Скачков. До этого год дворцом культуры в качестве и.о. руководила Ольга Зинковская. Она сменила на этом посту Елену Луневу, занимавшую его с марта 2018 года.

Алина Морозова