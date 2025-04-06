11 водолазов вывели на 11-й день поисков утонувшего на Сиве подростка

Водолазные работы по поиску тела утонувшего на реке Сива подростка продолжаются 11-й день, сообщил в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. В поисках участвуют 11 водолазов и спасателей ПСС УР и МЧС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шуткин, Telegram Фото: Андрей Шуткин, Telegram

На 08:00 6 апреля уровень воды на реке Сива поднялся на 1 см, скорость течения составляет 1,68 м/с. Обследование эхолотом и водолазные работы проводятся со стороны реки Кама, также проверяются сети, установленные волонтерами.

Напомним, правоохранители получили сообщение о двух утонувших подростках 27 марта. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Тело 11-летнего подростка обнаружили на следующий день, 28 марта.

4 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что к властям региона обратилась родственница несовершеннолетнего Виктория Башкирова. Она отметила нехватку плавсредств, скорой помощи и сказала о «равнодушии» региональных властей. Глава Удмуртии Александр Бречалов напротив заявил, что знаком с делом утонувшего подростка с первых дней инцидента, и оно находится на его личном контроле.

Подробнее об этом читайте в материале «Нет тела, есть дело».