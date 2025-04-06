В Свердловской области с начала 2025 года выдали более 9 тыс. СНИЛС младенцам

Свердловское отделение Социального фонда России (СФР) открыло более 9 тыс. лицевых счетов с постоянным страховым номером (СНИЛС) новорожденным с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

«В виде “зеленых карточек” страховые свидетельства не выдаются с 2019 года. Сведения о счете направляются в личный кабинет родителей на портале Госуслуг сразу после того, как из реестра ЗАГС в систему СФР поступает информация о рождении ребенка»,— пояснила управляющий отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц.

Оформление СНИЛС без заявления работает с 2020 года. За этот период в Свердловской области было выдано 219 тыс. СНИЛС.

Номер лицевого счета необходим для получения маткапитала, оформления социальных выплат, получения медицинского полиса и прикрепления к поликлинике. Во взрослом возрасте он пригождается для трудоустройства, пенсионных выплат.

Анна Капустина