Орловская «Фригогласс Евразия» в 2024 году сократила чистую прибыль в 19,6 раза

Орловское ООО «Фригогласс Евразия» (входит в греческий концерн Frigoglass) отработало 2024 год с чистой прибылью в 74 млн руб. Это в 19,6 раза меньше, чем в 2023-м (1,5 млрд руб.). Выручка предприятия напротив выросла — на 14%: с 7,3 млрд до 8,3 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании.

Себестоимость продаж «Фригогласс Евразия» увеличилась на 17,3%: с 4,4 млрд до 5,2 млрд руб. Прибыль от продаж — на 12,3%: с 1,6 млрд до 1,8 млрд руб.

Дебиторскую задолженность компания сократила на 20%: с 8,6 млрд до 6,9 млрд руб. Кредиторская не изменилась и составляет 3,5 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Фригогласс Евразия» было зарегистрировано в Орле в сентябре 1997 года. Основной вид деятельности — производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов. Уставный капитал — 154,1 тыс. руб. 99,96% компании принадлежит нидерландскому ООО «Фригоинвест холдингс Б. В.», 0,04% — кипрскому ООО «Фригогласс сайпрус лимитед».

В марте сменился гендиректор «Фригогласс Евразии». Им стал Расулджон Расулов, сменивший на этом посту Андрея Ревкова.

О споре между «Фригогласс Евразия» и «Фригогласс Румыния» на €1 млн — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова