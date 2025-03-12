У орловской компании «Фригогласс Евразия» появился новый гендиректор

В Орловской области сменился генеральный директор ООО «Фригогласс Евразия» (входит в греческий концерн Frigoglass), которое производит холодильное оборудование под брендом Frigoglass. Новым руководителем компании на этой неделе стал Расулджон Расулов, следует из данных ЕГРЮЛ.

Предыдущий глава завода Андрей Ревков, который занимал этот пост с марта 2024 года, покинул компанию без объяснения причин. Господин Расулов ранее работал директором отдела по работе с персоналом там же.

В начале 2024 года Арбитражный суд Орловской области принял иск ООО «Фригогласс Евразия» к СРЛ «Фригогласс Румыния» на €1 млн. Согласно картотеке арбитражных дел, суд постановил взыскать задолженность по агентским договорам и договорам цессии в пользу российской структуры в полном объеме. Теперь румынский концерн обжалует приговор в кассационном порядке. Очередное заседание назначено на 12 марта.

Как «Фригогласс Евразия» удалось выйти из убытков впервые за 11 лет — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова